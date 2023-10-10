Удар беспилотника лишил воды жителей Энергодара

Город Энергодар в Запорожской области лишился водоснабжения, после того как беспилотник повредил трансформатор на подстанции «Водозабор», сообщили местные властные.

Некоторые микрорайоны Энергодара остались и без электроэнергии, их запитали по временной схеме.

Восстановительные работы на подстанции начнутся, как только станет возможно.

ВСУ не рискуют наносить удары непосредственно по Запорожской АЭС, но активно обстреливают территорию близ станции, включая гражданские объекты Энергодара.