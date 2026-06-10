«Тревожное эхо над Уралом». В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Свердловской области введен режим ракетной опасности. Об этом в своем канале в «Максе сообщил глава региона Денис Паслер.

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности!» — написал он.

Профильные службы и ведомства задействованы в реализации комплекса необходимых мер. Граждан призывают сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

В целях обеспечения безопасности возможно временное ограничение работы сотовой связи и мобильного интернета, предупредил глава региона.

Ранее сообщалось о том, что из-за атаки БПЛА загорелась крыша здания панорамы «Оборона Севастополя».