Удар по жилому дому: в Белгородской области погибла женщина после атаки беспилотника ВСУ

В Грайворонском районе Белгородской области произошла трагедия. Там была убита женщина после того, как украинский дрон сбросил на ее дом взрывчатку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Удар украинского дрона пришелся по частному дому в селе Почаево. Проживавшая в нем женщина погибла, ее родители получили ранения.

«Раненых родителей погибшей бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму», — указал губернатор.

По его словам, в дальнейшем раненых переведут в больницу в Белгород. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшей. Это уже второй убитый за сутки, до этого дрон нанес удар по мотоциклу и его водителю в селе Двулучное. Мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.