Ударили и ушли: как в бутике Poison Drop проигнорировали просьбу клиентки о помощи после нападения

В московском бутике популярной сети украшений Poison Drop произошел вопиющий инцидент. Покупательница Эвелина стала жертвой нападения двух незнакомок, в то время как сотрудники магазина, по ее словам, проигнорировали ее просьбы о помощи.

По словам пострадавшей, 26 января в магазине в ТЦ «Цветной» к ней подошли две девушки. Они рассказали историю об эвакуированной машине и стали «умоляли помочь, тащили меня за руки, пытаясь вывести из магазина». После отказа одна из нападавших ударила россиянку по голове, осыпала оскорблениями и скрылась.

Ключевой претензией Эвелины стало полное бездействие персонала.

«Я прямо попросила вызвать охрану, но со стороны сотрудника никаких мер принято не было. В ответ мне лишь поступил кивок, означающий слово „нет“», — заявила она.

Обратившись к охране торгового центра, девушка услышала, что та «никакого отношения к магазинам не имеет». Вернувшись в бутик, она столкнулась с отрицанием проблемы: консультанты заявили, что вступились бы, если бы видели конфликт.

Пострадавшая подала заявление в полицию и пытается привлечь внимание к происшествию. В Poison Drop на комментарии в соцсетях отвечают, что разбираются в ситуации и находятся на связи с автором публикации.