Удары молний в индийском Бихаре: более 70 человек погибли

В индийском штате Бихар жертвами ударов молний стали свыше 70 человек, по информации местных властей. На видеозаписях, сделанных свидетелями, запечатлены разрушительные последствия разбушевавшейся стихии: поваленные деревья и поврежденные здания, сообщило издание PTI.

Как сообщили в администрации главного министра штата, в районе Наланд зарегистрировано 18 смертельных случаев, кроме того, есть жертвы и в других районах.

Теджашви Ядав, представитель политической партии Rashtriya Janata Dal, написал в социальной сети X, что в четверг из-за непогоды в регионе погибло более полусотни человек. Днем ранее, в среду, от ударов молний в четырех районах Бихара погибли 13 человек.

Ранее сообщалось, что индийские НПЗ начали искать альтернативы нефти из РФ на фоне санкций США.