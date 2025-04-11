Удары молний в индийском Бихаре: более 70 человек погибли
PTI: молнии унесли жизни более 70 человек в индийском Бихаре
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В индийском штате Бихар жертвами ударов молний стали свыше 70 человек, по информации местных властей. На видеозаписях, сделанных свидетелями, запечатлены разрушительные последствия разбушевавшейся стихии: поваленные деревья и поврежденные здания, сообщило издание PTI.
Как сообщили в администрации главного министра штата, в районе Наланд зарегистрировано 18 смертельных случаев, кроме того, есть жертвы и в других районах.
Теджашви Ядав, представитель политической партии Rashtriya Janata Dal, написал в социальной сети X, что в четверг из-за непогоды в регионе погибло более полусотни человек. Днем ранее, в среду, от ударов молний в четырех районах Бихара погибли 13 человек.
Ранее сообщалось, что индийские НПЗ начали искать альтернативы нефти из РФ на фоне санкций США.