УФСБ пресекло шпионскую деятельность в Томской области

Федеральная служба безопасности (УФСБ) по Томской области сообщила о задержании жителя области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По информации ведомства, задержанный занимался фотографированием военных объектов на территории региона и передавал эти снимки представителям Украины.

В заявлении УФСБ говорится о прекращении незаконной деятельности гражданина, оказывавшего поддержку спецслужбам и организациям Украины, чья деятельность была направлена против безопасности России.

Следственным отделом УФСБ было инициировано уголовное дело по статье 275 УК РФ, квалифицирующей действия как «государственная измена».

Как пояснили в управлении, обвиняемый, демонстрируя лояльность украинской стороне, осуществлял фотосъемку военных объектов, находящихся в Томской области, и отправлял полученные материалы противнику для использования при планировании диверсий и терактов.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выявления возможных соучастников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами для БПЛА.