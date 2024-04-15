УФСИН: свыше 20 тысяч осужденных в Подмосковье формально подпадают под действие закона о пробации

Начальник подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний Александр Ветров выступил на заседании Московской областной думы с докладом о реализации положений закона о пробации.

В ходе доклада Александр Ветров напомнил, что в Подмосковье к реализации первого этапа закона в части исполнительной и пенитенциарной пробации приступили с начала текущего года, передает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Одна из главных задач в реализации данного закона — снижение повторной преступности. Документ предусматривает комплекс мер поддержки нарушивших закон, отбывающих или отбывших наказание и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Так, в прошлом году в рамках реализации закона УФСИН и областной Минюст провели свыше десяти межведомственных рабочих совещаний и утвердили дорожную карту, а также заключили соглашения о взаимодействии с профильными министерствами, РПЦ, НКО и службой занятости.

«Приняты меры по введению дополнительных штатных единиц и их укомплектованию, организовано обучение сотрудников по программе повышения квалификации», — рассказал Александр Ветров.

В настоящее время в подмосковных учреждениях УИС под действие закона о пробации подпадают свыше двадцати тысяч осужденных.