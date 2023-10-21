Уголовное дело возбуждено против терроризировавших школьников мигрантов в Самаре

По словам депутата нижней палаты парламента Александра Хинштейна, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против банды мигрантов, которая терроризировала школьников в Самаре. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что все участники этой группы являются несовершеннолетними. Главарь банды уже достиг 18 лет и был ранее судим. Несмотря на русскую фамилию, является гражданином Узбекистана.

Напомним, что к депутату ранее обратилась жительница одного из районов города, сообщив, что граппу мигрантов преследует детей и унижает их.