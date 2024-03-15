Уголовное дело будет возбуждено в Подмосковье за краску в ящике для голосования. Об этом сообщили в Московской областной избирательной комиссии.

Инцидент произошел примерно в час дня в пятницу, 15 марта. Гражданин Белинский Е. И. пришел на избирательный участок №1426, опустил в ящик для голосования свой бюллетень и тут же налил туда синюю краску.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции Лыткарино. Гражданин признался, что до голосования ему позвонили неизвестные и сообщили о кредитах, оформленных на его имя. Для списания долгов мужчине сказали прийти на участок и залить в ящик для голосования краску. Теперь на жителя заведут уголовное дело.

Участковая избирательная комиссия составила акт об инциденте. Стационарный ящик, залитый краской, был опечатан в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервный ящик для голосования.