Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после пожара в Истре

Уголовное дело об организации незаконной миграции было возбуждено после пожара в Истре, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, мужчина в возрасте 23 лет арендовал в деревне Падиково частный дом и предоставил жилые комнаты иностранным гражданам, у которых не было регистрации в России.

Сегодня утром в доме произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания были найдены тела нескольких человек. Ранее сообщалось о шести жертвах. По данным ГУ МВД России по Московской области, погибли восемь мигрантов.