Уголовное дело после спуска: почему лифт в петербургской высотке едва не покалечил пассажиров

По информации, предоставленной «Фонтанке» в пресс-службе городского ГСУ СК РФ, инцидент произошел в Московском районе Петербурга. Лифт, в котором находились 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, резко затормозил при спуске с 14-го этажа. Пассажиры получили ушибы и растяжения; после осмотра врачами им было назначено амбулаторное лечение. Следователи квалифицировали произошедшее по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе проверки будут установлены причины нештатной работы подъемного механизма и дана оценка действиям ответственных за обслуживание лиц. В управляющей компании и организации-подрядчике уже изъята техническая документация на лифтовое оборудование.