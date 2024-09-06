Уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной на площади в Ступино

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту драки, в ходе которой мужчина угрожал двум другим убийством и напал на одного из них с ножом.

Все произошло на площади В. И. Ленина в Ступино, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Личность злоумышленника уже установлена. Сейчас его разыскивают, чтобы задержать.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как мужчина выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка.