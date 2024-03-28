Водитель нарушил ПДД и сбил трех детей на пешеходном переходе в Подмосковье

Трое детей пострадали в ДТП в деревне Синьково под Дмитровом. Несовершеннолетних на пешеходном переходе сбил автомобиль, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла накануне вечером на трассе А-108, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Дети получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу, в том числе вертолетом санавиации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Ранее сообщалось, что на трассе «Крым» в Московской области произошло массовое ДТП — там столкнулись грузовик и семь легковых машин.