Уголовное дело возбудили после гибели мужчины при взлете аэростата в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взлете аэростата в Подмосковье, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла в начале мая в деревне Очево под Дмитровом во время подготовки аэростата к полету. Участие в работах принимали 21-летний мужчина и пилот.

Из-за нарушения правил безопасности произошел незапланированный взлет аэростата. Молодой человек запутался в тросах и был поднят на высоту. В результате падения он скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.