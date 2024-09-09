Уголовное дело возбудили после крушения самолета-амфибии в Подмосковье
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после крушения самолета-амфибии в Рузском округе, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
ЧП случилось сегодня недалеко от аэродрома «Ватулино» По предварительным данным, на борту находились двое пилотов, они погибли.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».
Ранее в экстренных службах подтвердили агентству ТАСС гибель экипажа.