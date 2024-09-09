В оперативных службах подтвердили гибель пилотов при крушении самолета-амфибии в Подмосковье

При крушении самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье погибли два пилота. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС .

Собеседник агентства уточнил, что на борту находился только экипаж. ЧП случилось в Рузском округе. Пожара после крушения борта не последовало.

По предварительным данным, самолет принадлежит аэроклубу «Ватулино», судно совершало тренировочный полет.

Ранее СМИ сообщали, что крушение потерпел самолет Ан-2, а не «Алекс-251». Также было опубликовано первое фото с места катастрофы.