Уголовное дело возбудили после наезда мужчины на электросамокате на женщину в Чехове

Уголовное дело возбудили в Чехове после того, как мужчина на электросамокате сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел днем 25 августа. Мужчина на электросамокате следовал по тротуару на одной из улиц города. В ходе движения он сбил женщину 1966 года рождения.

В результате наезда женщина получила травмы. Сам самокатчик после произошедшего скрылся. Сейчас устанавливается личность нарушителя.