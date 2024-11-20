Уголовное дело возбудили после нападения двух иностранцев на мужчину в Ленинском округе
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Уголовное дело возбудили в Ленинском городском округе после того, как два иностранца напали на мужчину и пытались убить его, передает ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел накануне на детской площадке в поселке Дрожжино. Ночью двое граждан иностранного государства напали на местного жителя и ранили его ножом.
Потерпевшему успели оказать медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В регионе продолжается розыск нападавших.