Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Серпухове
Фото: [ГСУ СК РФ по МО]
Уголовное дело возбудили в Серпухове после массовой дорожной аварии с жертвами. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел накануне на трассе М-2 «Крым». На сто третьем километре водитель, которого допустили к управлению грузовиком, врезался в легковушку, после чего последовало столкновение еще нескольких транспортных средств.
В результате аварии на месте происшествия погибли три человека, которые находились в легковушке. Водителя грузовика, совершившего наезд на авто, задержали.
В рамках расследования будут проведены допросы директора фирмы перевозчика.