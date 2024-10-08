Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Серпухове

Уголовное дело возбудили в Серпухове после массовой дорожной аварии с жертвами. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел накануне на трассе М-2 «Крым». На сто третьем километре водитель, которого допустили к управлению грузовиком, врезался в легковушку, после чего последовало столкновение еще нескольких транспортных средств.

В результате аварии на месте происшествия погибли три человека, которые находились в легковушке. Водителя грузовика, совершившего наезд на авто, задержали.

В рамках расследования будут проведены допросы директора фирмы перевозчика.