Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка в картинг-клубе в Люберцах

Уголовное дело возбудили после травмирования малолетнего ребенка в картинг-клубе в Люберцах. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из ТЦ в Котельниках. Мальчик в возрасте четырех лет и его отец катались на картинге. В какой-то момент отец ребенка не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате происшествия ребенок сломал руку.

Одной из вероятных причин случившегося может быть техническая неисправность тормозов картинга.