Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка в картинг-клубе в Люберцах
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Уголовное дело возбудили после травмирования малолетнего ребенка в картинг-клубе в Люберцах. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.
По данным ведомства, инцидент произошел в одном из ТЦ в Котельниках. Мальчик в возрасте четырех лет и его отец катались на картинге. В какой-то момент отец ребенка не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате происшествия ребенок сломал руку.
Одной из вероятных причин случившегося может быть техническая неисправность тормозов картинга.