Уголовное дело возбудили после внезапной смерти девушки в Щелково

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после внезапной смерти девушки в Щелково. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, девушка в возрасте семнадцати лет болела простудой на протяжении недели. В минувший вторник ее состояние резко ухудшилось. На место вызвали медиков, они констатировали смерть подростка.

В рамках расследования проводятся допросы родственников и врачей. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза, что позволит установить причину смерти девушки.

Ранее сообщалось, что у несовершеннолетней болело горло и поднялась температура. Во вторник ее мать сделала девушке укол антибиотика, после чего та потеряла сознание.