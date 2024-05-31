Уголовное дело возбудили после жестокого избиения мужчины толпой в Одинцово
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Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в Одинцово после того, как толпа жестоко избила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В сообщении ведомства говорится, что в соцсетях появилась информация о том, что в муниципалитете группа местных жителей нанесла мужчине множественные удары ногами и дубинками.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. главы ГСУ СКР по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела.