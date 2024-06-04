Уголовное дело возбудили против мужчины, раскидавшего венки у мемориала в Видном

В подмосковном Видном возбудили дело против 45-летнего иностранца, который подозревается в осквернении памятника воинской славы с Вечным огнем «Журавли».

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки у мемориала и скрылся с места.

Следователи и криминалисты изучили записи с камер видеонаблюдения. Мужчина был задержан и доставлен в СК.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве соседа из ружья через дверной глазок.