Уголовное дело возбудили против мужчины, раскидавшего венки у мемориала в Видном
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном Видном возбудили дело против 45-летнего иностранца, который подозревается в осквернении памятника воинской славы с Вечным огнем «Журавли».
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки у мемориала и скрылся с места.
Следователи и криминалисты изучили записи с камер видеонаблюдения. Мужчина был задержан и доставлен в СК.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве соседа из ружья через дверной глазок.