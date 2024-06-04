В Реутове задержали подозреваемого в убийстве соседа из ружья через дверной глазок

В подмосковном Реутове задержали мужчину, который подозревается в убийстве соседа, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в апреле этого года. В одной из квартир обнаружили труп с огнестрельным ранением, при этом входная дверь была закрыта изнутри, однако в ней было пулевое отверстие.

Следователи сразу же возбудили дело, но личность убийцы не удалось восстановить по горячим следам. Тогда сотрудники СК проверили на причастность несколько человек, провели множество экспертиз, выводы одной из них позволили восстановить владельца ружья. Оказалось, что хозяин оружия проживает в соседней квартире — этажом выше.

Мужчину задержали, на допросе он признался, что не намеревался убить соседа, а выстрелил с целью напугать. Расследование продолжается, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.