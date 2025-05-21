Уголовное дело возбудили против семьи Невзоровых за финансирование экстремистов

Уехавшие из России Александр* и Лидия* Невзоровы**, признанные иноагентами, столкнулись с новым уголовным преследованием. На этот раз их обвиняют в финансировании терроризма, что, по сути, означает финансирование собственной семьи.

Как сообщил телеграм-канал Mash на Мойке, сбор пожертвований от подписчиков, осуществляемый этой парой, расценивается как поддержка экстремистской деятельности.

Причиной является признание их брака экстремистским объединением, что автоматически приравнивает любую финансовую помощь семье к финансированию экстремизма и подготовке преступлений. В связи с этим против Невзоровых возбуждено дело по статье 282.3 УК РФ.

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