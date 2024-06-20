Уголовное дело возбудили в Домодедово после смертельного ДТП на автовокзале, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Подмосковью.

Как напомнили в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на остановку. Там он сбил женщину в возрасте 39 лет. Та скончалась на месте.

После аварии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Согласно предварительной информации, причиной случившегося стала неисправность автобуса.