Уголовное дело возбудили в Люберцах после конфликта между двумя компаниями во дворе
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Уголовное дело возбудили в Люберцах после того, как во дворе одного из жилых домов произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Около полуночи произошла ссора между двумя компаниями мужчин возле жилого дома. Причиной конфликта стало то, что иностранный гражданин повредил припаркованный автомобиль.
«В ходе словесной ссоры мужчины нарушили общественный порядок, высказывая нецензурные слова в адрес друг друга, чем пугали окружающих», - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбудили дело о хулиганстве. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.