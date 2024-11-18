Уголовное дело возбудили в Мытищах после гибели женщины от укусов собаки

Уголовное дело возбудили в Мытищах после того, как женщина скончалась в результате укусов собаки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 16 ноября на территории частного дома в селе Марфино. Собака породы мастиф набросилась на домработницу и искусала ее. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась.

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы.