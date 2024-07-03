Уголовное дело возбудили в Одинцово после хлопка газа

Уголовное дело возбудили в Одинцово после того, как в одном из торговых павильонов произошел хлопок газа. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел сегодня на станции «Кубинка». В торговом павильоне случился хлопок газового баллона, после чего в помещении начался пожар.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.