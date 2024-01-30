Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за трещины на фасаде многоэтажки
Фото: [пресс-служба прокуратуры Подмосковья]
Следователи возбудили уголовное дело из-за трещины на фасаде пятиэтажного общежития в подмосковном городе Пересвет.
Накануне из-за возможного обрушения здания жильцы были эвакуированы, уточнила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
По предварительным данным, указали в ведомстве, небезопасные услуги могла оказывать управляющая компания. На месте работают следователи и криминалисты. Допрашиваются свидетели, в том числе сотрудники УК.
Жителей дома накануне временно разместили в ДК «Космос», сообщил «360». Встречу с эвакуированными людьми провели глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин. Все просьбы и предложения местных жителей взяты под особый контроль. На ночь людей разместили в гостиницах.
По словам главы муниципалитета Дмитрия Акулова, люди беспокоятся о домашних питомцах и о том, когда можно будет забрать из здания необходимые вещи.
«У каждого берем номер мобильного телефона, будем на прямой связи», — написал он в своих соцсетях.
Глава округа добавил, что обследование здания начнется сегодня утром.