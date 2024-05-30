Семнадцатилетняя девушка и ее младший брат погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

При пожаре в подмосковной деревне Ботвинино погибли двое несовершеннолетних — семнадцатилетняя девушка и ее двенадцатилетний брат, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась накануне утром. По предварительным данным, пожар возник при выполнении работ по обслуживанию аккумуляторных батарей бесперебойного питания. Точные причины станут известны по результатам экспертизы.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Чеховская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в СНТ под Истрой загорелся дачный дом, пострадали несколько человек.