Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели мотоциклиста и его пассажира в ДТП

Уголовное дело возбудили против водителя грузовика, по вине которого на трассе в Подмосковье погибли мотоциклист и его пассажир, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась накануне вечером в деревне Ховрино. По предварительным данным, большегруз разворачивался в неположенном месте, на встречной полосе он столкнулся с мотоциклом. За рулем фуры находился водитель 1988 года рождения, мотоциклом управлял водитель 1999 года рождения. Он и пассажир 1990 года рождения скончались на месте.

Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, водитель грузовика задержан.