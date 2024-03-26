Уголовное дело возбудили в Подмосковье после наезда электрички на девочку-подростка

В Московской области электропоезд совершил наезд на девочку 2008 года рождения, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП случилось 21 марта на сорок шестом километре перегона «Осеевская — Монино». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Девочка получила тяжелые травмы, но выжила, уточнили в ведомстве. Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами электропоезда в Хотьково.