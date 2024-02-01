Уголовное дело возбудили в Подмосковье после обнаружения в продаже ядовитой «незамерзайки»

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, в рамках расследования дела по факту продажи в одном из автосервисов Чехова канистры стеклоомывающей жидкости, которая содержала метанол, был выявлен цех по производству этой жидкости в промышленных масштабах. Ядовитую «незамерзайку» изготавливали на территории Тульской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что на нелегальном складе в Химках обнаружили и изъяли около восьми тысяч бутылок со стеклоомывающей жидкостью, содержащей метанол.