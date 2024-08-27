Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления детей в бассейне

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ЧП случилось в минувшую субботу в спортивно-развлекательном центре в Егорьевске. Дети плавали в бассейне в сопровождении родителей, в какой-то момент четверо несовершеннолетних от трех до тринадцати лет почувствовали себя плохо. У них диагностировано токсическое отравление. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В ведомстве добавили, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух — по содержанию озона. Это показали лабораторные исследования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.