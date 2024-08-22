Дело возбудили в Подмосковье после того, как подростки отрезали девочке прядь волос
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Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в Подмосковье после того, как группа подростков отрезала прядь волос десятилетней девочке.
Инцидент случился накануне в поселке Дрожжино, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Установлено, что девочка подошла к подросткам, которые сидели на детской площадке, и сделала им замечание за некорректное поведение, после этого один из несовершеннолетних достал ножницы и отрезал девочке прядь.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.