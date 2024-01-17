Уголовное дело возбудили в Подмосковье после удержания таксистом несовершеннолетней пассажирки

Таксист, который удерживал в автомобиле семнадцатилетнюю пассажирку, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, в настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Мужчину задержали. Будут проведены следственные действия с его участием.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что уроженец Киргизии, работающий таксистом в Московской области, заблокировал двери и около часа удерживал несовершеннолетнюю пассажирку в автомобиле.

По некоторым данным, пострадавшая девушка направлялась из Ногинска в Электросталь.