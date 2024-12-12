Уголовное дело возбудили в Щелково после применения педагогом насилия к воспитанникам детсада
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Уголовное дело возбудили в Щелково после того, как в одном из детских садов округа воспитатель применила насилие по отношению к воспитанникам. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.
«Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, озвученной в сюжете телевизионной программы о применении насилия воспитателем детского сада в отношении воспитанников», - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. В отдел для проведения допроса вызвали руководителей и сотрудников учреждения. Также будет проведена работа с воспитанниками детсада и их родителями.