Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье

Уголовное дело было возбуждено после того, как в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, передает АГН «Москва» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Согласно предварительной информации, самолет вылетел с завода после проведения ремонтных работ и следовал по направлению во Внуково. Воздушное судно разбилось в районе деревни Апраксино в Коломне. В результате погибли три человека — члены экипажа.

Расследованием крушения будут заниматься Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.