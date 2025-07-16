Уголовное дело возбуждено после нападения на бойца ММА Хизриева в Махачкале

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Инцидент произошел накануне вечером в Махачкале, где спортсмена подкараулили неизвестные во дворе жилого дома. По данным источников, трое мужчин в масках открыли стрельбу, когда Хизриев выходил из своего автомобиля марки Mercedes Gelandewagen.

В результате нападения боец получил четыре огнестрельных ранения и открытый перелом кисти со смещением. Его прооперировали, жизни спортсмена сейчас ничего не угрожает.

По данным SHOT, личность одного из нападавших уже удалось установить — им оказался 29-летний Марсель Алиев, ранее судимый за разбой. Как отмечает телеграм-канал, в прошлом он также пробовал себя в ММА.

Отмечается, что мотивом нападения могла стать личная месть Хизриеву из-за давнего конфликта. Алиев скрылся с двумя сообщниками на белой «Ладе Приоре», в Дагестане объявлен план «Перехват».

Прокуратура Дагестана взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По предварительной информации, нападавшие использовали травматическое оружие.

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