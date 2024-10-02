Уголовное дело завели на иностранца, попытавшего изнасиловать жительницу Домодедово
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Уголовное дело было возбуждено в Домодедово после попытки изнасилования иностранцем местной жительницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
По данным ведомства, иностранец на протяжении длительного времени преследовал жительницу. В конце сентября, когда потерпевшая возвращалась домой с работы, мужчина против ее воли зашел в квартиру и попытался изнасиловать.
Женщина смогла оказать сопротивление и выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.