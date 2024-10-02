Уголовное дело завели на иностранца, попытавшего изнасиловать жительницу Домодедово

Уголовное дело было возбуждено в Домодедово после попытки изнасилования иностранцем местной жительницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, иностранец на протяжении длительного времени преследовал жительницу. В конце сентября, когда потерпевшая возвращалась домой с работы, мужчина против ее воли зашел в квартиру и попытался изнасиловать.

Женщина смогла оказать сопротивление и выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.