Уголовное дело завели на мужчину, который облил двух жительниц Щелково химической жидкостью

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в Щелково после нападения неизвестного мужчины на двух жительниц, сообщили в ГСУ СКР по региону. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел вечером 10 апреля в Монино. Неустановленный мужчина подошел на улице к девушке 2007 года рождения и облил ее химической жидкостью. В результате та получила ожоги ног.

После этого злоумышленник напал на женщину 1986 года рождения в том же районе, облив ее аналогичной жидкостью. Жительницу госпитализировали с ожогами лица и тела.

Сейчас устанавливается личность нападавшего. В рамках расследования будут проведены допросы потерпевших и очевидцев.