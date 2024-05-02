Уголовное дело завели на мужчину, ударившего 9-летнюю девочку в Люберцах

В отношении мужчины, который ударил ребенка в Люберцах, возбудили уголовное дело, сообщает ГСУ СКР по Подмосковью. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня днем. Девочка вместе со своими сверстниками шла по тротуару, когда ее ударил мужчина, шедший навстречу. После этого злоумышленник скрылся.

Сейчас на причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения.

В областной Прокуратуре отметили, что нападение было совершено во дворе дома в Томилино. Мужчина ударил девочку по голове.