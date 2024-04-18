Уголовное дело завели на водителя, устроившего крупное ДТП в Подольске
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя, устроившего ДТП с пострадавшими в Подольске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По информации ведомства, инцидент произошел поздно вечером 16 апреля на 28-м километре дороги М-2 «Крым». Мужчина в возрасте 34 лет, находившийся за рулем грузовика Howo, наехал на пять автомобилей.
В результате дорожной аварии два человека получили травмы.
Нарушителя задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России.