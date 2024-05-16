Уголовное дело завели в Одинцово после гибели рабочего при падении в шахту лифта

В Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего и травмировании второго при падении в шахту лифта. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

Инцидент произошел в феврале текущего года в Одинцово. Двое рабочих устанавливали пассажирские лифты на одном из строительных объектов. При монтаже лебедки главного привода они не смогли справиться с ее весом и свалились в шахту с высоты третьего этажа.

В результате оба получили тяжелые травмы. Мужчин незамедлительно доставили в медучреждение, где на следующий день один из них, несмотря на усилия врачей, скончался.

Инспекция выявила нарушения трудового законодательства. В результате по факту случившегося возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Расследование продолжается. Сейчас устанавливаются лица, ответственные за случившееся.