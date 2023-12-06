Уголовное дело завели в Подмосковье после убийства Ильи Кивы

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в регионе было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в соцсетях ГСУ СКР по области.

Согласно предварительной версии, убийство было совершено в вечернее время на парковой территории в коттеджном поселке в деревне Супонево под Одинцово. Отмечается, что Кива был застрелен и скончался на месте.

В ведомстве добавили, что к расследованию подключились самые опытные следователи и криминалисты. В настоящее время специалисты изучают место инцидента. Ведется работа по установлению причастных к совершению преступления.