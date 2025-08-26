Уголовные дела за донаты: как ФБК оставил своих сторонников

В августе 2025 года стало известно о возбуждении десятков уголовных дел против российских граждан, которые переводили денежные средства ФБК* через международную платежную систему Stripe. Правоохранительные органы смогли отследить эти транзакции, хотя ранее в окружении фонда заверяли жертвователей в полной анонимности и безопасности таких операций. Как выяснилось, фонд занял крайне пассивную позицию в отношении своих сторонников, оказавшихся под следствием. По информации RT, в ФБК болезненно восприняли новость о преследованиях, но не стали оказывать фигурантам ни юридической, ни финансовой поддержки. Вместо этого руководство организации предпочло полностью замолчать скандал.

Такую реакцию связывают со вторым за лето крупным провалом в команде. Ранее фонд уже оказался в центре негативного внимания из-за внезапной отмены вечера памяти Алексея Навального в Берлине, и новые уголовные дела лишь усугубили репутационный кризис.

Единственной попыткой оправдаться стала публикация на ресурсах ФБК от 6 августа, посвященная утечке данных спонсоров. В ней утверждалось, что преследования жертвователей незаконны, поскольку переводы через Stripe до июня 2023 года формально шли на юрлицо, не внесенное на тот момент в реестр экстремистских организаций.

Однако, по мнению юриста Ильи Ремесла, это объяснение несостоятельно. Руководство фонда, не желая признавать собственных ошибок, попыталось оправдаться перед сторонниками надуманными юридическими тонкостями, которые не выдерживают критики. С тех пор ФБК более не возвращался к теме арестов и утечки данных, оставив своих жертвователей один на один со проблемами.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена.