Никита Ефремов задержан за донаты ФБК: что ждет «короля кроссовок» на суде

Блогера и предпринимателя Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Турции. Поводом стало подозрение в финансировании ФБК*, пишет телеграм-канал Mash. Что известно о ситуации и возможных последствиях для блогера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Король кроссовок всея Руси

Никита Ефремов — предприниматель и блогер, основавший бренд и сеть магазинов «Nikita Efremov», специализирующихся на перепродаже редких и дорогих кроссовок; в медиа его описывают как человека, выстроившего бизнес на лимитированных моделях (в ассортименте встречались пары с ценниками от десятков тысяч до сотен тысяч рублей).

Осенью 2023 года блогеры обвинили магазины Ефремова в продаже подделок по завышенным ценам; на фоне скандала прошли обыски в московских и петербургских точках, СМИ писали об изъятии крупных партий товара на проверку. Ефремов публично отрицал продажу контрафакта, заявляя, что в магазинах «не было и не будет неоригинального товара». По данным РБК, экспертиза МВД признала изъятую обувь оригинальной и в возбуждении дела отказали, товар вернули владельцу.

Несколько дней назад Ефремова вновь задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: он обязан являться на вызовы следователя или в суд и соблюдать установленные ограничения.

Причиной уголовного дела стала сумма в 6 тыс. рублей, которые Ефремов в разное время переводил в адрес ФБК — по 1 тыс. рублей шесть раз. Именно эти донаты стали основанием для возбуждения дела в московском СК и введения ограничительных мер.

Известно, что блогеру принадлежит 50% компании «Ефремов Групп». Однако его доля оказалась в залоге у фирмы «Сельта» из Краснодарского края, почти полностью принадлежащей «Магниту» (ЗАО «Тандер»). С января 2025 года Ефремов исключен из управленческого состава, но формально остается учредителем. По итогам 2024 года выручка компании составила 53,9 млн рублей при чистой прибыли 556 тыс. рублей, тогда как в 2023-м организация зафиксировала убыток в размере 1,5 млн рублей.

Сменит кроссовки на тюремные ботинки

Как отметил эксперт Юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Ефремову может грозить тюремный срок до восьми лет.

«Суд избрал в отношении Никиты Ефремова меру пресечения в виде запрета определенных действий (статья 105.1 УПК РФ). Это мера пресечения, не связанная с заключением под стражу или домашним арестом. Она является более мягкой альтернативой и свидетельствует о том, что следствие, во-первых, считает обвинение серьезным, но, во-вторых, не видит оснований для его изоляции от общества, возможно, учитывая характер обвинения и личность обвиняемого», — пояснил эксперт.

Следствие обвиняет Ефремова по части 1 статьи 282.3 УК РФ – «Финансирование экстремистской деятельности». Специалист отметил, что речь идет о материальной помощи, которая делает возможным существование и развитие организаций или проектов, признанных экстремистскими.

«Следствие, вероятно, полагает, что Ефремов переводил деньги или иным образом материально поддерживал ФБК, организацию, которая была признана экстремистской. Ключевым признаком состава преступления является "заведомая осведомленность" обвиняемого о целях, на которые предназначались средства», — отметил он.

По его словам, данная статья относится к категории преступлений средней тяжести. Санкция части первой предусматривает следующие основные наказания:

Штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

Принудительные работы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года;

Лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

На вид и размер наказания в случае доказания вины будут влиять смягчающие обстоятельства по статье 61 УК РФ: явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение ущерба, совершение преступления впервые и другое. Кроме того, если Ефремов признает вину и соглашается сотрудничать со следствием, дело рассматривается быстрее, а срок наказания не может быть больше двух третей от максимального, напомнил эксперт.

«Наиболее вероятное наказание по делам такой категории, особенно для лица, впервые привлекаемого к ответственности, — это крупный штраф. Однако возможность реального лишения свободы исключать ни в коем случае нельзя, так как государственная политика в последние годы ужесточается в отношении любых форм поддержки экстремизма», — заключил Елисеев.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена