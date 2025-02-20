Угроза атаки БПЛА объявлена в Самарской области

На всей территории Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Жителей региона призывают быть бдительными.

Самарская область уже не первый раз подвергается атаке вражеских БПЛА. Так, в ночь на 19 февраля ВСУ атаковали расположенный в Самарской области Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Вечером 18 февраля системы ПВО сработали над Крымом, уничтожив три беспилотника, запущенных с территории Украины. В период с 19:25 до 19:35 мск дежурные средства сбивали летательные аппараты. Все подбили и уничтожили.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 февраля российская ПВО сбила 40 украинских беспилотников.