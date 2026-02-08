«Угроза жизни миновала»: что известно о состоянии генерала Алексеева после нападения
РИА Новости: генерал Алексеев разговаривает, угроза его жизни миновала
Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, пострадавшего в результате покушения, стабилизировалось. По информации РИА Новости, ссылающейся на информированный источник, офицер пришел в сознание утром 7 февраля.
Источник уточнил, что, несмотря на то что изначально Алексеев находился в тяжелом состоянии, сейчас он уже разговаривает, а угроза для его жизни миновала. Покушение произошло днем ранее, 6 февраля, в его доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный произвел не менее трех выстрелов и скрылся.
Задержание исполнителя
8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали в Россию непосредственного исполнителя нападения. Им оказался гражданин России украинского происхождения Любомир Корба. В Москве также был задержан его сообщник по фамилии Васин, в то время как их сообщница, по данным Telegram-каналов, сумела скрыться на Украине. По некоторой информации, преступники следили за генералом около месяца, сняв для этого квартиру в его доме.