«Угроза жизни миновала»: что известно о состоянии генерала Алексеева после нападения

Источник уточнил, что, несмотря на то что изначально Алексеев находился в тяжелом состоянии, сейчас он уже разговаривает, а угроза для его жизни миновала. Покушение произошло днем ранее, 6 февраля, в его доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный произвел не менее трех выстрелов и скрылся.

Задержание исполнителя

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали в Россию непосредственного исполнителя нападения. Им оказался гражданин России украинского происхождения Любомир Корба. В Москве также был задержан его сообщник по фамилии Васин, в то время как их сообщница, по данным Telegram-каналов, сумела скрыться на Украине. По некоторой информации, преступники следили за генералом около месяца, сняв для этого квартиру в его доме.